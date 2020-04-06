وزير الصحة يزور ميناء بنغازي البحري للاطلاع على إجراءات الوقائية المتخذة لمجابهة فيروس كورونا

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أجري وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب زيارة تفقدية إلى ميناء بنغازي البحري، حيث اطلع على اجراءات الحجر الصحي والإجراءات الوقائية المتخذة لمنع انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد وعلى آلية تطهير وتعقيم السيارات المستوردة وكذلك حاويات نقل البضائع والاجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى وباء فيروس كورونا.

واطلع وزير الصحة على الإجراءات الوقائية التي يقوم بها مكتب الرقابة الصحية الدولي والفريق الطبي بالحجر الصحي.

وأشاد عقوب بجهود العاملين بالميناء في تنفيذ الخطة الطبية الشاملة وتفعيل جهاز القياس الحراري، وذلك مع التنسيق الكامل مع وزارة الصحة لضمان سير العمل وفقا لمقتضيات المصلحة العامة والصالح العام.

وأشار وزير الصحة إلى أن خطة العمل التي جرى ترسيمها من قبل اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا تشمل محاور عدة، منها رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد (الجوية، البحرية، البرية) وذلك على خلفية تحذير منظمة الصحة العالمية للمستشفيات في جميع أنحاء العالم لأخذ احتياطاتها الوقائية من انتشار العدوى.

وباشرت وحدة الرقابة الصحية بالمنفذ البحري في تنفيذ إجراءات المسح الحراري، حيث تم وضع خطة عمل بالتعاون والتنسيق مع كل الجهات المتخصصة والمعنية بالميناء لتسهيل إجراءات الفحص الحراري، فضلاً عن توحيد الإجراءات في حال الاشتباه بإصابة أي شخص.