مجلس النواب والحكومة الليبية ينعيان السياسي الليبي محمود جبريل

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نعى مجلس النواب الليبي والحكومة الليبية اليوم الأحد وفاة رئيس المكتب التنفيذي بالمجلس الوطني الانتقالي السابق رئيس تحالف القوى الوطنية، الدكتور محمود جبريل، الذي وافاه الأجل بإحدى المصحات الطبية بالعاصمة المصرية القاهرة.

وتقدم مجلس النواب والحكومة الليبية بأحر التعازي لأسرة جبريل في المصاب الجلل، سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

وتوفي اليوم الأحد، عن عمر ناهز 68 عاما جراء إصابته بفيروس كورونا قبل أقل من أسبوعين. وكان تحالف القوى الوطنية قد أعلن عن إصابة جبريل بالمرض في 26 مارس الماضي، ونقل حينها إلى أحد مستشفيات القاهرة.

وأشار التحالف، إلى أن جبريل يعاني من مشاكل في القلب، ما زاد من تدهور صحته. وشغل جبريل منصب رئيس المكتب التنفيذي بعد الثورة عام 2011 بتكليف من المجلس الوطني الانتقالي.