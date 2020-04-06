لجنة مجابهة فيروس كورونا تبحث سير مشاريع إنشاء الحجر الصحي بالبلديات

أخبار ليبيا24 – صحة

بحثت اللجنة الوطنية العليا لمجابهة فيروس كورونا المكلفة من قبل حكومة الوفاق الوطني، التوصيات والإجراءات التنفيذية لمجابهة الفيروس في ليبيا.

وتابعت اللجنة في اجتماعها الذي عقد اليوم الأحد في طرابلس، إجراءات سير مشاريع الحجر الصحي بالبلديات والأماكن المخصصة ومدى الإنجاز خاصة بالمناطق الحدودية.

وأعطى صندوق التضامن الاجتماعي إحاطة مفصلة عن الأماكن التي تم الانتهاء من تجهيزها وتسليمها للبلديات وباقي المشاريع التي في طور الإنجاز، بحسب ما نشرت وزارة الصحة بحكومة الوفاق على صفحتها في “فيسبوك”.

واستعرض المجتمعون، الإحاطة المفصلة التي قدمها مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة عن عمل المستشفيات وأقسام الطوارئ والإسعاف والمشاكل التي تواجه العناصر الطبية لمجابهة الفيروس، مع تحويل كل الملاحظات لتوصيات مستعجلة للجهات المختصة لمعالجتها.

وناقش المجتمعون، إمكانية زيادة الدعم للعناصر الطبية والطبية المساعدة والفرق العاملة للتصدي لجائحة كورونا المستجد، وجرى تحويل كل الاحتياجات الوقائية والاحترازية للجهات المختصة لتوفيرها.