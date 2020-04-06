قوات الجيش تعلن تسليم مهندس ليبي بحقل الشرارة اختطفته مجموعات مسلحة إلى ذويه وتمكنت قوة من سرية العاديات في الجنوب من تحرير المواطن الليبي أشرف مسلم وزميله

أخبار ليبيا 24

قالت شعبة الإعلام الحربي، إنه تحقيقًا لمسؤوليات جنود القوات المسلحة تجاه كافة المواطنين الليبيين؛ تم في مقر كتيبة طارق بن زياد المقاتلة تسليم المهندس أشرف مسلم إلى ذويه بعد ما نجحت الوحدات العسكرية في تحريره من قبضة الجماعات الإرهابية التي قامت باختطافه من حقل الشرارة عام 2018م .

وأضافت الشعبة، في بيانٍ إعلامي لها أمس الأحد “أثنى المهندس على جهود إخوته جنود القوات المُسلحة وحرصهم التام على سلامته”.

ووفق البيان، أعرب عضو مجلس الإدارة في شركتي الخليج العربي للنفط وشركة أكاكوس للعمليات النفطية أشرف العبار الذي كان حاضرًا أثناء عملية التسليم عن “شكره للقيادة العامة ولجنود القوات المسلحة التي لم تتوقف عن بذل الجهود لتخليص زميلهم من سجن أولئك المجرمين”.

وكانت قوة من سرية العاديات التابعة لقوات الجيش في الجنوب، تمكنت من تحرير المواطن الليبي أشرف مسلم وزميله الروماني “فالنتينو لورينتي” الموظفين في حقل الشرارة المُختطفين منذ الرابع عشر من يوليو عام 2018 .