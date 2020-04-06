عقوب: من السابق لأوانه تحديد تاريخ إنهاء الحجر الصحي وحظر التجوال بالبلاد وزير الصحة يؤكد أن الأسبوع الحالي سيكون حاسما في المواجهة مع فيروس كورونا

أخبار ليبيا24

قال وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب إن من السابق لأوانه تحديد تاريخ إنهاء العمل بشكل نهائي بآلية الحجر الصحي التحفظي، مشيرًا إلى أن ما هو متأكد أنه سيمتد العمل بهذا الإجراء إلى 20 أبريل الجاري“.

وأضاف عقوب، أن الأسبوع الحالي سيكون حاسما في المواجهة مع الفيروس، مؤكدًا أن الإجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا في مواجهة وباء كورونا ليست عشوائية.

وأكد أن ليبيا لا تزال بعيدة كل البعد عن الدخول في منطقة الدول المنكوبة بكورونا، مشيرًا إلى أن ما تم تسجيله حتى الآن مقبول عموما بالمقارنة مع دول أخرى.

وقال إن الأسبوع الجاري سيكون مصيريا، فيما يتعلق بالحد من ارتفاع مؤشرات وأرقام الإصابة والوفيات بكورونا؛ لأن ضمان استقرار المؤشرات من شأنه أن يجنبنا وضعيات صعبة.

وأكد عقوب، استعداد النظام الصحي الليبي تماما للاستجابة لأي سيناريوهات مزعجة، خاصة بعد تطوير طاقة استيعاب المستشفيات والتجهيزات واقتناء المعدات الإضافية؛ تحسبا لأي احتمال ممكن.

وقال إن ما نرجوه هو ألا يصاب عدد كبير من الليبيين؛ حفاظا على صحتهم، وحتى نكون بعيدين عن سيناريوهات انهيار النظام الصحي التي تهدد حاليا عدة دول.