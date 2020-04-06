ضبط 4150 كيلو من الحشيش.. الكرغلي: ليبيا تتعرض إلى أشرس هجمة مخدرات شهدتها في التاريخ الكرغلي: الكمية تحركت من مدينة زليتن متجهة إلى طبرق

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كشف مدير مكتب التوعية والإعلام بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، عقيد محمد الكرغلي، تفاصيل الضبطية التي تمكن فرع الإدارة بأجدابيا من ضبطها، والمتمثلة في كمية من مخدر الحشيش يقدر ثمنها بـ55 مليون دينار وتزن 4150 كيلو جرام.

الكرغلي قال في تسجيل مرئي له، “نحن بصدد قضية تم ضبطها عن طريق مدير فرع متابعة المخدرات بإجدابيا، وهذه تكمن من أكبر القضايا التي تم ضبطها خلال السنوات الأخيرة، وهذه الكمية تقدر بـ4 طن و150 كيلو من مادة الحشيش، وتم مراقبتها عن طريق مدير فرع إجدابيا من حيث تحركها من مدينة زليطن إلى أن وصلت إلى مدينة إجدابيا، وكانت الكمية 4150 كيلو من مادة الحشيش”.

وتابع “ليبيا تتعرض إلى أشرس هجمة مخدرات شهدتها في التاريخ، وبدأت المخدرات تتدفق على ليبيا بشكل كبير جدًا ومزعج ولا ينذر بخير، والكمية تحركت من مدينة زليتن متجهة إلى طبرق، وتم ضبطها عن طريق مدير فرع إجدابيا، وحاول السائق الهرب ولكن تم ضبطه والقبض عليه”.

واختتم الكرغلي “فرع إجدابيا حدودي ومهم جدًا، والمخدرات حرب شرسة تستهدف الأمن القومي الليبي، وحرب صامتة تدخل بيوتنا في صمت وتقتل أولادنا في صمت دون استنكار أو تنديد من أحد”.