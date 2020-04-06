ضبط سيارتين لتهريب الوقود وقت حظر التجول بسبها بعد التحقيق مع الجناة اتضح أنهم متجهين إلى مدينة القطرون لغرض المتاجرة بالوقود

أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكنت دوريات الإدارة العامة للبحث الجنائي سبها من ضبط أشخاص يقومون بتهريب الوقت لغرض الاتجار بيه في المدينة .

وجاءت العملية من خلال دورية متحركة تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية بالحكومة الليبية ومدير الإدارة العامة للبحث الجنائي والتي تقضي بالانتشار على الطرق الرئيسية والبوابات والتمركزات وإغلاق مجال التنقل بين المدن والتشديد على عدم التنقل بينها .

وأوضحت إدارة البحث الجنائي أن الجناة الذين تم ضبطهم تقوم بتهريب الوقود في الجنوب وبعد التحقيق معهم تبين أنهم متجهين إلى مدينة القطرون بكمية كبيرة من الوقود لغرض المتاجرة بها.

ولفت الإدارة إلى أنه تم التحقيق مع الجناة وحجزهم وحجز سيارات النقل، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم .