شهود: سقوط قذائف في نطاق بلدية أبو سليم بينها قذيفة على مستشفى الهضبة الخضراء قذائف عشوائية تسقط على عدد من أحياء بلدية أبو سليم جنوبي العاصمة

أخبار ليبيا24

قال شهود اليوم الإثنين إن قذائف سقطت وسط عدد من الأحياء السكنية في نطاق بلدية أبوسليم من بينها قذيفة سقطت على مستشفى الهضبة الخضراء العام.

أفاد الشهود أن عدد من القذائف سقطت على أحياء الفرناج وحي دمشق وأبو سليم والهضبة، كما أظهر تسجيل مصور سقوط قذيفة بمستشفى الهضبة الخضراء العام، تسببت في تدمير سيارة مدنية كانت تقف في موقف للسيارات بالمستشفى.