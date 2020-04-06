شفاء طبيب ليبي في أسبانيا من فيروس كورونا

الطبيب رجع إلى العمل في المستشفى بعد تعرضه للإصابة

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أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت السفارة الليبية في أسبانيا شفاء الدكتور حمزة حسين كعال من إصابته بفيروس كورونا وهو أحد الأطباء الليبيين العاملين بمستشفى مدريد الحكومي .

وأوضحت السفارة في منشور على صفحتها أن الطبيب رجع إلى العمل في المستشفى بعد تعرضه للإصابة منذ أسبوعين، مما عام للخضوع للحجر المنزلى .

وأشارت السفارة إلى أن الدكتور حمزة أحد الأطباء المتعاونين مع السفارة الليبية بمدريد، ويقدم يد المساعدة لكل أفراد الجالية باسبانيا، وأصيب بكورونا أثناء تأدية عمله .

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