خسائر إقفال النفط تقارب 4 مليار دولار أمريكي منذ 17 يناير

أخبار ليبيا24 – متابعات

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، أن الانخفاض القسري وغير القانوني في إنتاج النفط تسبّب في خسائر مالية تجاوزت 3,957 مليار دولار أمريكي منذ 17 يناير الماضي.

وقالت المؤسسة في نشرتها حول تبعات إقفال انتاج النفط اليوم الإثنين، إن هذه الخسائر تعني أنّ الاقتصاد الليبي والاحتياطات المالية في تراجع مستمر كلّ يوم بسبب الإقفالات غير القانونية للمنشآت النفطية.

وأعلنت المؤسسة، أن المستوى الحالي لإنتاج النفط في ليبيا بلغ 89,933 برميل في اليوم بحلول يوم أمس الأحد، داعية كافّة الأطراف في البلاد إلى رفع الحصار المفروض على منشآتها النفطية واستئناف انتاج النفط والغاز، وذلك من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني وضمان تواصل الإمدادات إلى الشعب الليبي.

وأوضحت المؤسسة، أن إغلاق العديد من منشآت المؤسسة الوطنية للنفط بشكل غير قانوني في 17 يناير الماضي، منوهة إلى أن ذلك تسبب في إيقاف عمل مصفاة الزاوية، الأمر الذي دفع المؤسسة لزيادة وارداتها من المحروقات حتّى تتمكّن من تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الليبي.

وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط، إلى أنها تقوم بتوفير المحروقات لسكان كافة المناطق الشرقية عن طريق الموانئ المتاحة على طول الساحل الليبي، مؤكدة أن نقل المحروقات إلى المناطق الجنوبية لا يزال أمرا صعبا نظرا لتردّي الأوضاع الأمنية.