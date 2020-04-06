حالات شفاء بمصراتة من فيروس كورونا المستجد

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أعلن رئيس اللجنة المكلفة بمستشفى العزل مصراتة محمد بعيو اليوم الإثنين شفاء حالتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد وخروجهما من المستشفى.

وقال بعيو، في تصريحات تلفزيونية، إن الحالتين ستكملان بقية أيام العزل داخل منزلهما حتى خروج التحليلات الأخيرة لجهاز الـ “بي سي آر”.

يأتي ذلك بعد أن أعلن مركز مصراتة الطبي يوم الأحد أن الحالتين الموجودتين داخل مستشفى العزل حالتهما الصحية مستقرة وتتماثلان للشفاء من فيروس كورونا المستجد.

وأشار المركز في إيجاز يوم الأحد أن حالة واحدة بقسم العناية الفائقة مستقرة وأعلب مشاكلها الصحي ناتجة عن جلطة دماغية وليست إصابة بالجهاز التنفسي، وقد عمل لها تحليل بجهاز “آر تي بي سي آر” والنتيجة كانت سالبة وسيتم عمل تحليل آخر للتأكد النهائي.

وسجلت ليبيا حتى يوم السبت 18 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بينها حالة وفاة واحدة، وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا عدم تسجيل حالات إصابة جديدة يوم أمس الأحد.