الوطني لمكافحة الأمراض: شفاء أول حالة مصابة بـ”كورونا” وتماثل الثانية للشفاء

أخبار ليبيا24

أعلن الطبيب المعالج لحالات الإصابة بفيروس كورونا عبدالنبي الرايس اليوم الإثنين شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا.

وأضاف الرايس – بحسب لجنة التواصل والإعلام في مركز مكافحة الأمراض – أن إعلان شفاء الحالة تم بعد التأكد من سلبية تحليل عينتين بالمختبر المرجعي لصحة المجتمع في المركز.

وأشار الطبيب المعالج أن مجمع زاوية الدهماني خصص لاستقبال وفلترة حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد، بالتنسيق مع فرق الرصد والتقصي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

ومن جهته، أكد مدير إدارة الطوارئ بوزارة الصحة توفيق حريشة أن الحالة الثانية تتماثل هي الأخرى للشفاء وننتظر نتائج التحليل من قبل المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض