المركز الوطني للأمراض: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا إجراء اختبارات على 18 عينة جميع نتائجها سالبة

أخبار ليبيا24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الإثنين عن عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المركز في بيانه رقم (28) إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع استلم 18 عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وكانت نتائجها “سالبة”.

وقبل 24 ساعة أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا ارتفاع عدد الإصابات في بفيروس كورونا داخل ليبيا إلى 18 إصابة، بينها حالة وفاة واحدة، وذلك بعد تسجيل إصابة واحدة.