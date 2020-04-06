الحرس البلدي القبة يضبط عامل مصري يعمل بمخبز مصاب بالوباء الكبدي

أخبار ليبيا 24 – خاص

ألقت دوريات فرع جهاز الحرس البلدي القبة على عامل مصري الجنسية يعمل بأحد المخابز بالمدينة مصاب بالوباء الكبدي c مرض معدي .

وجاءت العملية من خلال حملة شنتها دوريات فرع جهاز الحرس البلدي بالمدينة على العمالة الأجنبية بخصوص التأكيد على البطاقة الصحية وإلزامهم بالذهاب للهلال الأحمر القبة.

وبالتحقيق المبدئي مع العامل اتضح أنه دخل للدولة الليبية بتاريخ التاسع والعشرين من فبراير العام الجاري، عن طريق منفذ أمساعد البري .





وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة تم تسليمه إلى جهاز الهجرة غير شرعية القبه ليتم ترحيله إلى جمهوريه مصر .

وأهاب جهاز الحرس البلدي القبة جميع أصحاب الحرف والمزارع بضرورة إخضاع العمالة الخاصة بهم إلى إجراء الكشف الطبي عن طريق فرع الهلال الأحمر القبة ولا يعتد بأي نتائج تم الحصول عليها من سواه وأن هذا الأمر غاية في الأهمية خصوصا في الفترة الراهنة.