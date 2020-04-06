إسقاط طائرة تركية مُسيرة حاولت استهداف قوات الجيش في بوقرين

الجيش يواصل إسقاط الطيران التركي المسير

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أخبار ليبيا24

اسقطت منصات الدفاع الجوي للجيش الوطني الليبي اليوم الإثنين طائرة تركية مُسيرة في منطقة بوقرين شرق مصراتة كانت تحاول استهداف تمركزات للجيش.

وأعلنت شعبة الإعلام الحربي إسقاط الطائرة بعدما أقلعت من الكلية الجوية مصراتة. وقالت الشعبة، إن “منصات الدفاع الجوي بالقوات المُسلحة العربية الليبية تستهدف طائرة تركية مُسيّرة أقلعت من الكلية الجوية – مصراتة وحاولت استهداف تمركزات الوحدات العسكرية، وتقوم بإسقاطها في منطقة بوقرين شرق مدينة مصراتة”.

وأعلنت الشعبة في وقت سابق من اليوم الإثنين تدمير مقاتلات سلاح الجو مخزنًا للأسلحة والذخائر في منطقة بوقرين شرق مدينة مصراتة.

 

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