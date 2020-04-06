آمر منطقة طبرق العسكرية يتفقد مقر الحجر الصحي بمدينة طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

تفقد آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء هاشم بورقعة مقر الحجر الصحي غرب مدينة طبرق الذي تبرع به مواطن، وقامت وزارة الصحة بتجهيزه.

رافق آمر منطقة طبرق العسكرية عمداء بلديتي طبرق، وبئر الأشهب ومدير الأمن ومدير مركز طبرق الطبي، وعدد كبير من الضباط من القوات المسلحة والشرطة وعدد من مسؤولي قطاع الصحة في طبرق.

وأكد بورقعة على الجهود التي بذلت من وزارة الصحة، ومركز طبرق الطبي، وعدد من المواطنين الذين تبرعوا بعدد من الأسرة والتجهيزات الطبية .

وقد قام اللواء هاشم بورقعة بجولة داخل أقسام مقر الحجر الصحي الذي يتسع لعدد 18 مريض لحامل فيروز كورونا لاقدر الله وهذه الأسرة مجهزة بأحدث أجهزة التنفس الصناعي التي وفرتها وزارة الصحة بالحكومة الليبية .

وأشار بورقعة إلى جاهزية المقر والأطقم الطبية المدربة والتي ستقدم خدماتها الصحية للجميع.

يشار أن هذا المقر سيغطي رقعة جغرافية من أمساعد شرقاً إلى عين الغزالة غرباً إلى الجغبوب جنوباً وأن هنالك العديد من مقرات الحجر الصحي ستكون جاهزة في عدد من المدن شرق ليبيا لمواجهة فيروس كورونا حسب ما أكده مدير مركز طبرق الطبي.