مركز مكافحة الأمراض يسجل إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – صحة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم السبت، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المركز في بيانه اليوم، أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز تسلم تحاليل عدد 31 عينة، وكانت نتيجة تحاليل لعينة واحدة منها ظهرت “موجبة”، بينما ظهرت نتائج عينات الحالات الثلاثين الأخرى “سالبة”.

وبهذه الحالة يرتفع عدد المصابين في ليبيا بفيروس كورونا إلى 18 شخصا، من بينهم حالة وفاة واحدة لامرأة تبلغ من العمر 85 عاما، وفق ما نشر المركز الوطني.

يشار إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد أعلن عن أول حالة إصابة في ليبيا في 25 مارس الماضي، وكانت لرجل مسن يبلغ من العمر 73 عاما.