مباشرة تركيب مستشفى ميداني لمكافحة وباء كورونا في أجدابيا

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باشرت بلدية أجدابيا، تركيب مستشفى ميداني بسعة سريرية تبلغ 50 سريرا إيوائي و 10 غرف عناية فائقة، تنفيذا لخطة القيادة العامة للقوات المسحلة إقامة 4 مستشفيات في 4 مدن.

وأكد رئيس المجلس التسييري للبلدية امبارك المنفي في تصريحات صحفية أن مقر المستشفى الميداني في عيادة بوشعالة التي ستكون مقر لعزل مصابي فيروس كورونا.

وأضاف المنفي أن المقر يحتوي على 10 أجهزة تنفس اصطناعي وكذلك معامل مخبرية متكاملة بأجهزة تصوير الأشعة.

وأشار رئيس المجلس التسييري إلى أن البلدية ستستلم جهاز الكشف عن فيروس كورونا من نوع “PCR خلال الأيام المقبلة.