مؤسسة النفط تتسلم شحنة مساعدات طبية لدعم قطاع الصحة لمواجهة وباء كورونا

أخبار ليبيا24 – متابعات

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، اليوم الأحد، تسلمها شحنة ثانية من المعدّات الطبية لدعم قطاع الصحة من أجل مواجهة فيروس كورونا في ليبيا.

وأكدت المؤسسة في بيان لها، أن هذه الشحنة التي تحتوي على معدّات مخصّصة لمساعدة الأطباء والممرضين على التعامل مع وباء كورونا، سيستفيد منها الآلاف من الليبيين في كافّة أرجاء البلاد.

وأوضحت المؤسسة، أن إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة تسلمت اليوم الأحد، مجموعة من اللوازم والمعدات الطبية التي تم اقتناؤها من السوق المحلية، مشيرة إلى أنه من المتوقع استيراد كميات كبيرة من المعدّات الطبية الأخرى في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط، أنها ستبدأ في توزيع هذه المعدات واللوازم الطبية على المناطق المستهدفة في شرق ليبيا وغربها وجنوبها.

وقال مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة مختار عبد الدائم: ” لقد قامت المؤسسة باقتناء عدد كبير من معدّات الوقاية الشخصية لفائدة مقدّمي الرعاية الطبية، بالإضافة إلى مجموعة من اللوازم الطبية الأخرى التي ستحسن من قدرة المصحات والمستشفيات على التعامل مع هذا الوباء”.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس قد تسلمت الخميس الماضي الشحنة الأولى من المعدات واللوازم الطبية للمساعدة في مجابهة انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء ليبيا.