على رأسها إعادة النظر بشأن مخصصات كورونا.. 22 بلدية تتقدم بعدة مطالب عاجلة إلى حكومة الوفاق

على رأسها إعادة النظر بشأن مخصصات كورونا.. 22 بلدية تتقدم بعدة مطالب عاجلة إلى حكومة الوفاق عمداء البلديات يطالبون الوفاق باتخاذ إجراءات عاجلة لدعم البلديات الحدودية التي تواجه خطر تدفق الهجرة

أخبار ليبيا 24

أعلن عمداء 22 بلدية رفضهم الميزانية المعدة لمكافحة وباء كورونا، المخصصة من قبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، مطالبين بإعادة النظر في التوزيع على أن يتضمن تعديلا في المعايير بأخذ البلديات الحدوية والنائية والمنافذ بعين الاعتبار، والأخذ بمقترحات البلديات في هذا الشأن، وكذلك تعديل بنود الصرف، خصوصا أن توفير المعدات والآليات من اختصاص قطاع الصحة.

وطالب عمداء البلديات، في بيان تلاه عميد بلدية حي الأندلس، محمد الفطيسي، وزارة الصحة في حكومة الوفاق بتوفير كل الاحتياجات المطلوبة بشكل عاجل جدا والتنسيق المستمر مع البلديات بالخصوص، لاسيما البلديات الحدودية وبلديات المنافذ والبلديات الجنوبية.

كما طالبوا أيضا بتفعيل القرار الخاص بلائحة الإيرادات المحلية بشكل يضمن تنفيذه على مستوى البلديات، كما طالبوا حكومة الوفاق باتخاذ إجراءات عاجلة لدعم البلديات النائية والحدودية التي تواجه خطر تدفق الهجرة غير الشرعية، لخصوصية ما تواجهه من مشاكل.

وشددوا على ضرورة تشكل فريق عمل من العمداء يتولى متابعة استلام الآليات والتجهيزات للبلديات بالتنسيق مع كل الجهات ذات العلاقة.

وفيما يتعلق بموضوع الأمن الغذائي والدوائي، ذكر البيان: “على ضوء مخرجات اجتماع اللجنة المصغرة من عمداء البلديات مع محافظ المصرف المركزي بطرابلس ووزير الاقتصاد، فإننا نؤكد على ضرورة اقتصار فتح الاعتمادات للمواد الأساسية والدوائية ومستلزمات التشغيل للمصانع وفتح باب المنافسة في ذلك وعدم الاقتصار على شركات معينة”.

وأشار البيان إلى ضرورة التنسيق مع صندوق موازنة الأسعار لتوفير احتياجات ذوي الدخل المحدود بالتنسيق مع صندوق التضامن على مستوى كل البلديات، بالإضافة إلى تزكية البلدية كشرط أساسي لفتح اعتمادات للشركات الموردة، كل حسب نطاقه.

وأعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق كشفا بمخصصات البلديات والمجالس المحلية والتسييرية، وفقا لقراره رقم 242 لسنة 2020م، بشأن تخصيص 75 مليون دينار لصالح البلديات والمجالس المحلية والتسييرية، لمجابهة جائحة كورونا، لتتصدر بلدية بنغازي المخصصات المالية بواقع 5 ملايين و503 آلاف دينار.