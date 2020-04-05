صحفية أمريكية : “19” إصابة بكورونا بين المرتزقة السوريين في ليبيا اكتشاف حالتي إصابة إيجابية بوباء كوفيد 19 في صفوف المرتزقة السوريين في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشف الصحفية الأمريكية المتخصصة في تغطية الأزمات الإنسانية والصراعات، ليندسي سنيل، عن وجود حالات إيجابية مصابة بفيروس كورونا، داخل المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا لدعم قوات حكومة الوفاق في حربها ضد قوات الجيش التي تسعى لتطهير طرابلس من المليشيات المسيطرة عليها.

وقالت الصحفية الأمريكية، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنه جرى اكتشاف حالتي إصابة إيجابية بوباء كوفيد 19 في صفوف المرتزقة السوريين التابعين للمليشيات الموالية لتركيا.

وأضافت أنه جرى اختبار 17 حالة أخرى أظهرتها التحاليل بأنها إيجابية في عين زارة وتم نقلهم إلى منزل، مؤكدة أن تركيا أرسلت عناصر سيئة كانوا على اتصال وثيق مع المسلحين المصابين في سوريا، وأن الأتراك يواصلون عملية الاختبار.

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، استمرار ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية في صفوف “المرتزقة” على خلفية مقتل وجرح دفعات جديدة منهم في معارك ليبيا، حيث وثق المرصد مقتل 9 عناصر من الفصائل الموالية لتركيا خلال اشتباكات مع قوات الجيش على محاور متفرقة من الأراضي الليبية، لتبلغ حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا 165 عنصرا.