صحة الوفاق: وصول شحنة تجهيزات ومعدات وقائية للعاملين في مواقع العزل

أخبار ليبيا24

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوفاق عن وصول شحنة جديدة من تجهيزات ومعدات الوقاية الشخصية الخاصة بالممارسين الصحيين.

وأوضحت الوزارة أن التجهيزات والمعدات خاصة بالعاملين في مواقع عزل وعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنها وصلت إلى مخازن جهاز الإمداد الطبي بمدينتي طرابلس ومصراتة.