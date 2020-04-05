خضهم للحجر الصحي .. الهجرة الدولية تعلن إنقاذ 250 مهاجرًا على الحدود بين النيجر وليبيا المهاجرين سيتم وضعهم في الحجر لأسبوعين في إطار تدابير الوقاية من فيروس كورونا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة إنقاذ أكثر من 250 مهاجرًا، قرب منطقة “مداما” شمال النيجر المحاذية للحدود مع ليبيا، مؤكدة توفير الغذاء والماء للمهاجرين الذين ينحدرون في غالبيتهم من نيجيريا وغانا وبوركينافاسو.

المنظمة التابعة للأمم المتحدة، قالت في بيان لها، اليوم السبت، إن المهاجرين سيتم وضعهم في الحجر لأسبوعين في إطار تدابير الوقاية من فيروس كورونا، معربة عن قلقها من العدد الكبير للاجئين الذين يتابعون الوصول إلى ليبيا، رغم الحجر المفروض لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

ودعت المنظمة الدولية للهجرة الشهر الماضي، الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع عودة الأشخاص المهاجرين إلى ليبيا، واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، عقب معلومات تفيد بإعادة قارب خشبي يحمل 49 مهاجرا إلى ليبيا بعد تعطل محركه في المياه المالطية.

وكانت المنظمة، أعلنت خلال شهر يوليو الماضي، أن ما لا يقل عن 683 مهاجرًا ولاجئًا لقوا حتفهم بمياه البحر المتوسط، أثناء محاولاتهم الوصول إلى أوروبا، منذ بداية العام الحالي، أي ما يعادل نسبة 47% من الوفيات المسجلة في الفترة نفسها من العام قبل الماضي، والتي بلغت 1449.