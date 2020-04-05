تحت إمرة الجويلي.. المسماري يوثق القبض على مرتزقة تشاديين بمقطع مرئي

المرتزقة اعترفوا أنهم يتلقون الأوامر من الإرهابي أسامة الجويلي

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أخبار ليبيا 24 – متابعات
نشر الناطق باسم القوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري، أمس السبت، مقطع مرئي لعدد من المرتزقة التشاديين والأفراد التابعين للميليشيات التابعة لحكومة الوفاق بعد قيام قوات الجيش، بإلقاء القبض عليه وأسره.

وقال المسماري، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر “المرتزقة الأفارقة تحت قيادة الإرهابي أسامة الجويلي، ومن الواضح أنه في الخطوط الأمامية المختلفة لكل ميليشيا ليبية هناك 4 مرتزقة غير ليبيين”.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة طرابلس، لدعم حكومة الوفاق.

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