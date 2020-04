تحت إمرة الجويلي.. المسماري يوثق القبض على مرتزقة تشاديين بمقطع مرئي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

نشر الناطق باسم القوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري، أمس السبت، مقطع مرئي لعدد من المرتزقة التشاديين والأفراد التابعين للميليشيات التابعة لحكومة الوفاق بعد قيام قوات الجيش، بإلقاء القبض عليه وأسره.

وقال المسماري، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر “المرتزقة الأفارقة تحت قيادة الإرهابي أسامة الجويلي، ومن الواضح أنه في الخطوط الأمامية المختلفة لكل ميليشيا ليبية هناك 4 مرتزقة غير ليبيين”.

More captured #GNA Chadian mercenaries today by the lions of the Libyan army #LNA .#Tripoli

The African mercenaries are under the command of Osama al-Juwaili

It is clear in various front lines for every libyan militia fighter there is 4 non Libyan mercenaries. pic.twitter.com/1NSiF1R3Rs

— M.LNA (@LNA2019M) April 4, 2020