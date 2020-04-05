بوغدانوف ينفي طلب ليبيا المساعدة من روسيا بتوريد الأدوية والمعدات لمكافحة فيروس كورونا بوغدانوف : ليبيا لا تزال تعاني من أزمة عسكرية وسياسية وإنسانية معقدة

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نفى مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، ونائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، طلب ليبيا المساعدة من روسيا بتوريد الأدوية والمعدات لمكافحة فيروس كورونا.

وقال بوغدانوف، في تصريحاته لوكالة “سبوتنيك”، إن ليبيا لم تتصل بروسيا لطلب المساعدة في توريد الأدوية والمعدات لمواجهة الفيروس التاجي.

وأكد أن ليبيا لا تزال تعاني من أزمة عسكرية وسياسية وإنسانية معقدة وانتهاكات وقف إطلاق النار.