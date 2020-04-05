بعد أحد عشر يوم من إصابته بكورونا .. وفاة رئيس الوزراء السابق في القاهرة

بعد أحد عشر يوم من إصابته بكورونا .. وفاة رئيس الوزراء السابق في القاهرة للفقيد عشرة مؤلفات في مجالات التخطيط الاستراتيجي بعد حصوله على الدكتوراه من جامعة بيتسبرغ

أخبار ليبيا 24

أكد الأمين العام لتحالف القوى الوطنية المهندس خالد المريمي وفاة رئيس التحالف محمود جبريل، اليوم الأحد، في أحد مستشفيات القاهرة الذي كان يتلقى فيه العلاج جراء إصابته بفيروس كورونا الجديد.

وكانت الصفحة الرسمية للحزب قد أعلنت، في السادس والعشرين من مارس الماضي، إصابة جبريل بالفيروس.

وتقلد جبريل عدة مناصب في عهد نظام القذافي، وإبان اندلاع ثورة فبراير، حيث انضم إلى المجلس الوطني الانتقالي في الخامس من مارس في العام ذاته، وتقلد منصب رئيس المكتب التنفيذي في المجلس عام 2011، وقام بسلسلة زيارات إلى عدد من الدول الغربية لإقناعها بالاعتراف بالمجلس ممثلا شرعياً وحيداً للشعب الليبي.

وفي انتخابات يوليو في 2012 في ليبيا حصل تحالف القوى الوطنية بقيادة جبريل على 39 مقعدا من أصل ثمانين في المجلس.

ولجبريل عشرة مؤلفات في مجالات التخطيط الاستراتيجي، بعد حصوله على الدكتوراه من جامعة بيتسبرغ في ولاية بنسلفانيا عام 1984، وعمله كأستاذ للتخطيط الاستراتيجي في عدة جامعات بعدها.​