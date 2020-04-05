النتيجة”سالبة”..الطوارئ الصحية بني وليد تستغرب بيان صحة الوفاق بشأن حالة الاشتباه

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استغربت لجنة الطوارئ الصحية في بني وليد ما أعلنت عنه وزارة الصحة لحكومة الوفاق عن دخول أول حالة اشتباه بفيروس كورونا للعزل الصحي في معيتيقة قادمة من مدينة بني وليد من دون الرجوع للمركز الوطني لمكافحة الامراض وانتظار نتيجة التحاليل.

وأضافت لجنة الطوارئ الصحية في بني وليد في بيان لها إلى أن هذا الإعلان تسبب في الرعب والخوف من الأشخاص المقربين من الحالة المشتبه بها، مشيرة إلى أن هذه التصريحات ليست من اختصاص الوزارة وهي من اختصاص المركز الوطني لمكافحة الامراض.

وكانت وزارة الصحة بحكومة الوفاق أعلنت أمس السبت دخول أول حالة إلى مركز علاج مصابي فيروس كورونا معيتيقة بمدينة طرابلس قادمة من بني وليد بعد أن أظهر فحص التصوير المقطعي للرئتين ظهور علامات تشبه علامات الإصابة بفيروس كورونا.