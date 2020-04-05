النتيجة”سالبة”..الطوارئ الصحية بني وليد تستغرب بيان صحة الوفاق بشأن حالة الاشتباه
أخبار ليبيا24
استغربت لجنة الطوارئ الصحية في بني وليد ما أعلنت عنه وزارة الصحة لحكومة الوفاق عن دخول أول حالة اشتباه بفيروس كورونا للعزل الصحي في معيتيقة قادمة من مدينة بني وليد من دون الرجوع للمركز الوطني لمكافحة الامراض وانتظار نتيجة التحاليل.
وأضافت لجنة الطوارئ الصحية في بني وليد في بيان لها إلى أن هذا الإعلان تسبب في الرعب والخوف من الأشخاص المقربين من الحالة المشتبه بها، مشيرة إلى أن هذه التصريحات ليست من اختصاص الوزارة وهي من اختصاص المركز الوطني لمكافحة الامراض.
وكانت وزارة الصحة بحكومة الوفاق أعلنت أمس السبت دخول أول حالة إلى مركز علاج مصابي فيروس كورونا معيتيقة بمدينة طرابلس قادمة من بني وليد بعد أن أظهر فحص التصوير المقطعي للرئتين ظهور علامات تشبه علامات الإصابة بفيروس كورونا.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم استقبال الحالة في مجمع العيادات بزاوية الدهماني المخصص للكشف وفرز الحالات التي تعاني من مشاكل تنفسيه حادة أو حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا.
وتابعت الوزرارة أنه تم الكشف على الحالة وأظهر التصوير المقطعي علامات على الرئتين مشابهة لفيروس كورونا وتم أخذ المسحة من الحالة وإرسالها لمختبر المركز الوطني لمكافحة الامراض للتأكد من الإصابة .
هذا وقال توفيق حريشة مدير إدارة الطوارئ بوزارة الصحة جرى تحويل الحالة للمركز العلاجي لمعاناتها من صعوبة في التنفس وهي تحت الجهاز التنفسي حاليا .
يشار إلى أن إدارة الخدمات الصحية بني وليد أعلنت أن نتائج تحاليل الحالة المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا كانت سالبة.