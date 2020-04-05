المرصد السوري: ارتفاع قتلى المرتزقة السوريين في ليبيا إلى 165 قتيلا

أخبار ليبيا24 – متابعات

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 9 مقاتلين سوريين من الفصائل الموالية لتركيا خلال اشتباكات مع قوات الجيش الليبي في محاور متفرقة من الأراضي الليبية.

وأشار المرصد على موقعه الرسمي اليوم الأحد، إلى أن حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا 165 قتيلا، للتواصل حصيلة الخسائر البشرية في صفوف “المرتزقة” ارتفاعها على خلفية مقتل وجرح دفعات جديدة منهم في معارك ليبيا.

وأوضح المرصد، أن القتلى من فصائل لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه، مؤكدا أن القتلى قتلوا خلال الاشتباكات في محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار العاصمة ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة إلى معارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الاستياء يتواصل بشكل متصاعد لدى المقاتلين السوريين الذين ذهبوا إلى ليبيا بسبب تخلف تركيا عن الإيفاء بوعودها من دفع رواتبهم المقدرة بنحو 2000 دولار أميركي شهرياً، فضلاً عن الواقع المزري لهم في ليبيا.

ونوه المرصد السوري، إلى نشر قبل أيام، أن استياء كبير يسود في أوساط المقاتلين السوريين الذين ذهبوا إلى ليبيا وسط حالة مزرية يعيشيها “المرتزقة” هناك، ووفقاً لتسجيل صوتي لأحد المقاتلين هناك، الذي تحدث عن ندم الجميع من القدوم إلى ليبيا وبأنهم تورطوا في ذلك.

ودعا المرتزق السوري، الراغبين بالذهاب إلى ليبيا بأن يتراجعوا عن قرارهم لأن الوضع ليس جيد إطلاقاً، قائلا: إن “الأتراك تخلفوا عن دفع مستحقات المقاتلين البالغة 2000 دولار أمريكي للشهر الواحد.

وأضاف المقاتل: أن “تركيا دفعت راتب شهر واحد فقط ثم لم تقدم لنا أي شيء، نقيم في المنزل وحتى السجائر لا نحصل عليها في غالب الأوقات، لا نستطيع الخروج من المنزل لأن المنطقة ممتلئة بخلايا تابعة لقوات حفتر”، وتابع: “جميعنا يريد العودة إلى سوريا وهناك دفعات تتحضر بالعودة عبر فيلق الشام”.