اللجنة الطبية الاستشارية: ماتم اتباعه من إجراءات ناجح حتى الآن في احتواء كورونا

اللجنة الطبية الاستشارية: ماتم اتباعه من إجراءات ناجح حتى الآن في احتواء كورونا

أخبار ليبيا24

قال الناطق باسم اللجنة الاستشارية الطبية أحمد الحاسي إن ما اتبعته الحكومة الليبية من إجراءات مبكرة كان له دور في احتواء فيروس كورونا.

وأشار الحاسي خلال الإيجاز الصفحي للجنة أن قفل الحدود البرية والبحرية والجوية و عزل المناطق و حظر التجول ومنع التجمعات كان له دور في الحد ومنع انتشار الفيروس.

وأكد الناطق باسم اللجنة الاستشارية أن الوضع الوبائي المحلي في مناطق الحكومة الليبية جيد، موضحًا أن الرصد مفعل بشكل ممتاز.

وذكر الحاسي أن عدد حالات الاشتباه بفيروس كورونا الإجمالية 74 حالة منها 60 حالة سالبة وعدد 14 حالة تحت الإجراء.

وأفاد الناطق أنه إذا تم دخول الفيروس فإنه فسيكون بأعداد قليلة بإمكان المنظومة الصحية في ليبيا تقبلها سواء في الحالات الحرجة أو الحالات العادية وهذه السياسة اتبعت في دول مثل كوريا ونجحت نجاحًا تامًا.