السراج ينعي وفاة رئيس تحالف القوى الوطنية محمود جبريل

أخبار ليبيا24 – متابعات

نعى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، وفاة رئيس حزب تحالف القوى الوطنية محمود جبريل، في إحدى مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة.

وقال السراج في بيان له اليوم الأحد: “بمزيد من الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة الدكتور محمود جبريل، القامة العلمية والشخصية الوطنية البارزة اليوم في إحدى مستشفيات القاهرة”.

وتقدم السراج، بأحر التعازي القلبية إلى أسرة الفقيد وآل جبريل وجميع رفاقه وأصدقائه، مسلمين بقضاء الله وقدره، سائلا المولى عز وجل أن يلهم أهله جميل الصبر والسلوان، وأن يتغمد الراحل الكبير بواسع رحمته.

وقد توفي محمود جبريل عن عمر يناهز (68 عاما)، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد في 26 من مارس الماضي، بحسب ما أعلن تحالف القوى الوطنية.

يذكر أن جبريل قد تولى رئاسة المكتب التنفيذي في المجلس الوطني الانتقالي عقب إبان ثورة 17 فبراير في 2011، كما شغل منصب أمين مجلس التخطيط الوطني ومدير مجلس التطوير الاقتصادي في عهد النظام السابق.