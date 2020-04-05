الجيش: قوات الوفاق فرّت من وادي الربيع وتركت خلفها 41 قتيلا

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قال الجيش الوطني اليوم الأحد إن ألحق خسائر كبيرة في صفوف قوات الوفاق بمحور وادي الربيع وجزء من محور المشروع جنوبي العاصمة طرابلس، مؤكدًا أنه أحصى 41 قتيلًا من مسلحي الوفاق بعد انتهاء عملية التصدي.

وأفادت عمليات الإعلام الحربي، أن قوات الوفاق المدعومة من تركيا حاولت التقدم إلى مراصد الجيش الوطني بمحور وادي الربيع ومحور المشروع، لكن الوحدات العسكرية التابعة للكتيبة 128 مشاة تصدت لها بكل بسالة وألحقتها خسائر كبيرة في الأرواح.

وأكدت أن وحدات الجيش عقب انتهاء المعارك أحصت جثث 41 مسلحًا، تركتها قوات الوفاق خلفها، بعدما لاذت بالفرار من أرض المعركة.

من جانبه شن سلاح الجو غارات عنيفة على غرفة السيطرة على الطائرات التركية المسيرة بمدينة زوارة، المتاخمة، وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالمنطقة الغربية إن مقاتلات سلاح الجو استهدفت عدة مواقع لقوات الوفاق في مدينة زوارة غرب العاصمة طرابلس.