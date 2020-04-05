الثني يبحث سير عمل المنافذ وآليات دخول الاحتياجات اللازمة لمكافحة وباء كورونا

أخبار ليبيا24 – متابعات

بحث رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني، سير الإجراءات الحكومية المتخذة في قفل كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، وآليات دخول الاحتياجات اللازمة للأزمة الراهنة.

وناقش الثني، خلال اجتماع عقده اليوم الأحد بمقر إقامته في مدينة بنغازي مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل محمد علي، سير عمل المنافذ البرية والبحرية والجوية خلال هذه الأيام، بما يكفل تطبيق كافة التدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة وباء كورونا.

وأكد الثني، على ضرورة اتباع إجراءات اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا التي تعمل بالتنسيق التام مع رئيس مجلس الوزراء، وفق ما نشر مكتب الإعلام والتواصل بالحكومة.

وأصدر رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، تعليماته لرئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل بمتابعة كافة الشحنات الخاصة بمكافحة الوباء وتسهيل الإجراءات لدخولها بحسب الجهة الموردة.