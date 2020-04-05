اشتعال خزان بنزين بمستودع طريق المطار في طرابلس
أخبار ليبيا24
أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط إصابة خزان البنزين رقم (121) بمستودع طريق المطار جنوب طرابلس، صباح أمس السبت إثر سقوط قذيفة هاون على الخزان.
وأوضحت الشركة أن الحادث لم يتسبب في وقوع أضرار بشرية ولكنه تسبب في اشتعال خزان البنزين، مشيرة إلى أن المستودع الذي كان يحتوي (16) خزانا لم يتبق به إلا خزانين إثنين فقط صالحين للاستعمال.
وأكدت شركة البريقة أن الخزانين الصالحين للاستعمال أحدهما للبنزين والآخر للديزل، ممّا سيؤثّر على القدرة التخزينية وسيتسبب في نقص محتمل في المحروقات خلال الأشهر المقبلة.
الجدير بالذكر أنه قد تم إخلاء مستودع طريق المطار التابع لشركة البريقة لتسويق وتفريغ الخزانات الموجودة به، وذلك بعد استهدافه عديد المرّات، ممّا ُعرّض حياة الموظفين للخطر.