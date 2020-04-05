اخليل: يواصل اتهام السراج بالخيانة والفساد المالي..ويطالبه بذكر نسبه وجده الرابع

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يواصل العقيد في سلاح المدفعية من مدينة مصراتة فرج اخليل اتهام رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج بالخيانة والفساد المالي.

ويقول اخليل عبر حسابه على “فيسوك” :”أنا مازلت مصرًا على اتهام فايز السراج ومستشاريه بالخيانة والفساد المالي وتمكين العدو من مؤسسات الدولة وخاصة المالية والاستثمار”.

وأضاف العقيد في سلاح المدفعية :”حاليا الحرب على المصرف المركزي في طرابلس لتسليمه إلى حفتر جاهز، لدينا تفاصيل وسيناريو تصرفات السراج للتخلص من الصديق الكبير وإفقار الدولة”.

ويتابع اخليل :”حفتر والأزلام لا يحتاجون حتى لطلقة واحده هم يحكمون طرابلس ومؤسساتها دوليا وداخليا المخابرات الإماراتية تمكنت من دهاليز الرئاسي”.

ويواصل العقيد في سلاح المدفعية :”السراج “عديل” معمر القدافي”، نادية رفعت سكرتيرة عز الدين الهنشيري، وفتحية خالد زوجة القذافي الأولى وأم محمد القدافي، بنات خالات”.

ويقول اخليل أيضًا :”أتحدى فايز السراج أن يأتي لنا بنسبه لجده الرابع من هو بالضبط”.