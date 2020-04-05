اخليل: يواصل اتهام السراج بالخيانة والفساد المالي..ويطالبه بذكر نسبه وجده الرابع
أخبار ليبيا24
يواصل العقيد في سلاح المدفعية من مدينة مصراتة فرج اخليل اتهام رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج بالخيانة والفساد المالي.
ويقول اخليل عبر حسابه على “فيسوك” :”أنا مازلت مصرًا على اتهام فايز السراج ومستشاريه بالخيانة والفساد المالي وتمكين العدو من مؤسسات الدولة وخاصة المالية والاستثمار”.
وأضاف العقيد في سلاح المدفعية :”حاليا الحرب على المصرف المركزي في طرابلس لتسليمه إلى حفتر جاهز، لدينا تفاصيل وسيناريو تصرفات السراج للتخلص من الصديق الكبير وإفقار الدولة”.
ويتابع اخليل :”حفتر والأزلام لا يحتاجون حتى لطلقة واحده هم يحكمون طرابلس ومؤسساتها دوليا وداخليا المخابرات الإماراتية تمكنت من دهاليز الرئاسي”.
ويواصل العقيد في سلاح المدفعية :”السراج “عديل” معمر القدافي”، نادية رفعت سكرتيرة عز الدين الهنشيري، وفتحية خالد زوجة القذافي الأولى وأم محمد القدافي، بنات خالات”.
ويقول اخليل أيضًا :”أتحدى فايز السراج أن يأتي لنا بنسبه لجده الرابع من هو بالضبط”.