أينما هربوا الموت يلاحقهم .. قوات الجيش تعلن مقتل أحد عناصر شورى بنغازي في معارك طرابلس الكبتي مقاتل وعضو بارز لدى مليشيا 17 فبراير ومنها انتقل إلى مليشيا درع ليبيا واحد

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن الجيش الوطني الليبي، مقتل القيادي بمجلس شوري بنغازي الإرهابي “منذر الكبتي” خلال الاشتباكات المسلحة في ضواحي طرابلس .

ونعى شوري بنغازي القريب من تنظيم القاعدة الإرهابي، القيادي منذر الكبتي، من مواليد بنغازي 10 فبراير 1988، وهو من سكان منطقة الرحبة .

وبين شوري بنغازي أن الإرهابي الكبتي مقاتل وعضو بارز لدى مليشيا 17 فبراير ومنها أنتقل إلى مليشيا درع ليبيا 1 الذي كان يأمره القيادي الإرهابي وسام بن حميد .

وكان الكبتي المسؤول الأمني على بوابات درع ليبيا 1 بمنطقة قنفودة، و شارك رفقة مليشيا 17 فبراير وتنظيم أنصار الشريعة في الهجوم على كتيبة شهداء الزاوية التابعة للجيش الليبي عام 2014 .

وألتحق الإرهابي بعد ذلك إلى كتيبة النسر وأصبح عضوًا بارزًا في السرية الأولى، وبعدها ألتحق بقوات الوفاق في الرابع من أبريل 2019 ليشارك في صفوفهم لقتال ضد الجيش الليبي .

و أعلن شوري بنغازي عن مقتل “الكبتي في الثلاثين من مارس الماضي جراء الاشتباكات ضد الجيش الليبي بمحور الرمله بالعاصمة طرابلس .