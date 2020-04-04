وزير الصحة يطالب بتفعيل العيادات المجمعة والمراكز الصحية لتقديم الرعاية الطبية للمرضى

أخبار ليبيا24

طالب وزير الصحة في الحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب مديري إدارات الخدمات الصحية في البلديات بتفعيل العيادات المجمعة والمراكز والوحدات الصحية لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية للمرضى.

يأتي ذلك للتقليل من الازدحام في المستشفيات العامة. وشدد الوزير على العيادات باتباع الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا وهي التعقيم والتطهير داخل العيادات والمراكز الصحية، وذلك وفقا للخطط التي تم ترسيمها لمجابهة تهديد فيروس كورونا لترتقي حزمة الإجراءات، بمستوى الإجراءات الوقائية لمواجهة مخاطر انتشار العدوى، كما أنها ترفع مستوى استعداد قطاع الرعاية الصحية للتعامل مع التحديات المستقبلية.

وقال عقوب إن تفعيل كافة المراكز الصحية والعيادات المجمعة تضمن لنا الجهوزية وسرعة تقديم الخدمة واستعدادها التام للتعامل مع الحالات الصحية عبر مجموعة من الإرشادات الصارمة التي تأتي ضمن أفضل وأحدث الممارسات الصحية بهدف تقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية للمرضى، وفي الوقت نفسه، حماية صحة وسلامة باقي أفراد المجتمع.

وأكد وزير الصحة على ضرورة تفعيل دور المثقف الصحي بالمراكز التخصصية والعيادات المجمعة ووحدات الرعاية الصحية وإصدار الإرشادات الواجب اتباعها لاحتواء مخاطر انتشار فيروس كورونا في كل من منشئات الرعاية الصحية بوجه عام لضمان التحرك في الاتجاه الصحيح بطريقة سريعة والاستفادة القصوى من الإمكانات والموارد المتاحة، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات ذات العلاقة بشكل صحيح وذلك حتى نتمكن من استكمال دورنا في مواجهة فيروس “كورونا” وكل ما يطرأ مستقبلا من تحديات في هذا الشأن.