مصادر فلسطينية : حماس تبحث عن وساطة جديدة مع حفتر للإفراج عن خلاياها المحتجزة في ليبيا

مصادر فلسطينية : حماس تبحث عن وساطة جديدة مع حفتر للإفراج عن خلاياها المحتجزة في ليبيا الحكم على خلايا حماس بالحبس لمدة "22" عام بتهمت التخابر وتهريب الأسلحة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

ذكرت مصادر بحركة حماس الإخوانية، أن هناك محاولات وساطة جديدة من أجل الإفراج عن فلسطينيين معتقلين لدى ليبيا، في إطار اتصالات مع جهات عربية لها علاقة بقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر.

وكشفت المصادر في تصريحات لصحيفة “القدس”، عن اتصالات مع جهات عربية، بالمشير حفتر، من أجل إطلاق سراح فلسطيني ونجله ومواطنين آخرين، اعتقلوا لنقلهم أسلحة إلى قطاع غزة .

وزعمت المصادر، أن تلك الاتهامات التي وجهت للمواطن مروان الأشقر والآخرين بأنها غير دقيقة، مشيرةً إلى أنهم يتواجدون في ليبيا قبل ثورة فبراير، وكانوا يؤسسون لعمل خاص بتجارتهم الإلكترونية، حسب قولها.

وأدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في فبراير 2019م، محاكمة عناصر خلية حماس في ليبيا، واصفة ذلك بـ”محاكمة عدد من الفلسطينيين في ليبيا، بتهمة العمل على مساعدة المقاومة التي تتصدى للإرهاب الصهيوني في غزة”.

واعتبرت الحركة أنّ “المقاومة” ليست تهمة، بل هي شرف وفخر لكل من يدعمها ويساندها، في اعتراف ضمني أن الفلسطينيين المقبوض عليهم عناصر حركة حماس الإخوانية.

ووجهت، التحية للشعب الليبي الذي قالت إنه مؤيد للحق الفلسطيني والمساند لقضيتنا العادلة، مطالبة السلطات في ليبيا بالإفراج الفوري عن عناصر خلية حماس الأربعة.

وكانت قد صدرت أحكاماً بسجن مجموعة الفلسطينيين الأربعة لفترات تراوحت بين بين 17 و 22 عامًا بتهمة بالتورط في عملية تخابر وتجسس لـ”حماس” ونقل أسلحة إلى غزة بالإضافة إلى “الاطلاع على تقنيات ليبية سرية”، ضمن قضية أطلق عليها اسم “خلية حماس”.

يشار إلى أن حركة حماس الإخوانية نددت في وقت سابق، بصدور أحكام قضائية بسجن أربعة من عناصرها في ليبيا.

وقالت الحركة في بيان نقلته وكالة الأنباء الألمانية، إنها تستهجن “الأحكام الجائرة التي أصدرتها محكمة ليبية في طرابلس بحق كل من الإخوة مروان عبد القادر الأشقر، ونجله براء، ومؤيد جمال عابد، ونصيب محمد شقير”.

وذكر تقرير لصحيفة “الأخبار” اللبنانية بأن حركة حماس تواصل البحث عن وسطاء يمكنهم التحدث مع خليفة حفتر، بعدما أصدرت محكمة في طرابلس حكماً بالمؤبد على أربعة فلسطينيين بتهمة تهريب أسلحة من ليبيا إلى قطاع غزة.

وحسب تقرير الصحيفة اللبنانية، فقد طرقت حماس أبواباً فلسطينية وأخرى عربية للتوسط لإطلاق سراحهم، وأكد أن الحركة لا تزال تبحث عن وسطاء يمكنهم التحدث مع حفتر، إذ طرحت القضية على السلطات المصرية، من أجل التوسط لإلغاء الحكم بحق أبنائهم، وذلك لقربها من حفتر.