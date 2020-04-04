صحة الوفاق تعلن وصول شحنة معدات وقاية للعاملين الصحيين بمواقع العزل

أخبار ليبيا 24 – صحة

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، عن وصول شحنة جديدة من تجهيزات ومعدات الوقاية الشخصية الخاصة بالممارسين الصحيين العاملين بمواقع عزل وعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة بحسب ما نشرت على صفحتها في “فيسبوك” اليوم السبت، أن الشحنة جرى نقلها إلى مخازن جهاز الإمداد الطبي بمدينتي طرابلس ومصراتة.

وطالبت الوزارة، من مديري المستشفيات الواقعة في مدينتي طرابلس ومصراتة التي سجلت فيها حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، سرعة التنسيق مع فروع جهاز الإمداد الطبي لاستلام التجهيزات والمعدات.

يشار إلى أن وزارة الصحة بحكومة الوفاق كانت قد وزعت خلال الأسبوع الماضي معدات وقاية شخصية ومستلزمات طبية على عدد من المستشفيات.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا قد أعلن عن تسجيل 17 إصابة بفيروس كورونا بمدينتي طرابلس ومصراتة، من بينها حالة وفاة واحدة.