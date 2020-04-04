زايد: صمود أبطالنا أسطوري لأنهم يتصدون لمشروع إقليمي دولي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

رأى عضو المجلس الرئاسي ووزير التعليم بحكومة الوفاق، محمد عماري زايد، أن العدوان على طرابلس، بدأ بحلم ما وصفه بـ”أسير الحرب” بالسلطة، في إشارة منه إلى مرور عام على العمليات العسكرية في العاصمة طرابلس .

زايد قال في بيان له، “بدأ العدوان عندما حلم أسير حرب بالسلطة، فتنقل بين الشعارات بحسب المرحلة حتى يحقق غايته، وانجر وراءه بعض الذين تتفق مصالحهم، ولو جزئيًا، مع مشروعه، والآن نشهد الصراعات بينهم بعد أن انكشفت أجندة كل طرف، وبهتان الشعارات التي كانوا يرفعونها، والتي اتضح أنها وسيلة فقط لتحقيق أهداف ومصالح شخصية أو فئوية”، حسب وصفه .

وتابع “في الوقت الذي كان العالم يترقب الملتقى الجامع، وحتى أشد الرافضين لفكرته رأى فيه بصيص أمل قد يجلب السلام وينهي الحروب، قام المشير حفتر بنسف كل الجهود السلمية وهاجم العاصمة على أمل احتلالها خلال يومين، وهذا يبين النية المبيتة له، وعدم إيمانه بالعملية السياسية والحوار”.

وأضاف “هذا المجرم أهان الأمين العام للأمم المتحدة، والمبعوث الأممي، فاختار بداية هجومه أثناء زيارة الأمين العام له، في استخفاف بهما وعدم اعتداده بأحد إلا من يدعمه، وإيمانه فقط بالعمل العسكري رغم أنه دفع سابقًا ثمنه بالأسر في تشاد، والبعثة الأممية برئاسة غسان سلامة كانت تحاول الظهور دائمًا بمظهر المحايد وغير المنحاز، لكنها في الواقع كانت تساوي بين المعتدي والمعتدي عليه، ولم يكن لها موقف واضح من الاعتداء والتزمت الصمت تجاهه، وهذا الموقف هو الذي شجع المعتدي”، حسب قوله .

وواصل زايد“حفتر لا عهد له ولا ذمة، فتاريخه مليء بالخيانات والغدر، فقد خان النظام الملكي وانقلب عليه، ثم انقلب على القذافي، وبعدها انقلب على الجبهة الوطنية للإنقاذ، وانقلب على فبراير وتحالف مع أعداء الثورة، وتخلى عن المشاركين معه ونصب أولاده وأقاربه، ودفعت طرابلس الكثير من أبنائها للدفاع عن العاصمة، وفي سبيل عدم وقوعها تحت حكم عسكري، متخلف، وهذا يعكس وعي سكانها”.

وأردف “المدافعون عن طرابلس تنادوا من كل مكان للدفاع عن عاصمتهم وعيًا منهم بسمو هدفهم ويقينًا منهم بخطورة المشروع الذي تحمله القوات المعتدية، ونترحم على قافلة الشهداء التي حولت المخلصين والوطنيين الذين هب أغلبهم للتضحية بأرواحهم من أجل حرية ليبيا ومن أجل ألا نعود للقيود من جديد، والدعاء بشفاء المصابين، وتحية إكبار لأهاليهم الصابرين”.

واختتم “صمود أبطالنا أسطوري، فهم لا يقاومون ميليشيات محلية فقط، بل هم يتصدون لمشروع إقليمي دولي، أداته حفتر، لكن مصلحته تجنيها دول أخرى، وكان الأمل أن يكون لجامعة الدول العربية دور إيجابي في حل الأزمة الليبية لا أن يرتهن قرارها بيد دول محدودة منحازة ومتلوثة بالدم الليبي، وهذا يعيد من جديد جدوى وأهمية هذه الجامعة”.