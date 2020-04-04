رئيس البعثة الأوروبية في ليبيا يدعو إلى إيقاف العنف وتوحيد الجهود لمواجهة جائحة كورونا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

دعا رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا آلن بوجيا، إلى إيقاف العنف والقتال وتوحيد الجهود من أجل مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك في رسالته إلى الشعب الليبي بعد مرور عام للهجوم على طرابلس.

وجاءت هذه الرسالة من رئيس البعثة ، بمناسبة الذكرى الأولى لشن هجوم الجيش الوطني الليبي على طرابلس التي يصادف ذكراها اليوم السبت، بحسب ما ذكرت البعثة الأوروبية على موقعها الرسمي.

وقال بوجيا: “قد حدث ذلك في وقت كنا نتطلع فيه إلى عقد المؤتمر الوطني بتيسير بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا والذي كنا نأمل جميعًا في أن يدفع البلاد أخيرًا نحو الاستقرار”.

وأضاف بوجيا: “بدلاً من ذلك، وبعد عام نجد أنفسنا نحصي الخسائر مئات القتلى المدنيين، ومئات الآلاف النازحين، وتدمير المنازل والبنية التحتية المدنية، والمليارات المفقودة من إنتاج النفط، بل وانقسامات أوسع بين الليبيين وتدهور مستوى الحياة لمعظمكم”.

وأشار بوجيا في رسالته لليبيين إلى أنه “في هذه الأوقات العصيبة، بعد تسع سنوات من الصراع وعدم الاستقرار، تواجهون الآن خطرًا آخر يهدد بأخذ بلادكم إلى الهاوية، لقد طالب المجتمع الدولي بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء مؤخرًا، بهدنة إنسانية باعتبارها الطريقة الوحيدة التي تسمح لكم باحتواء جائحة فيروس كورونا”.

وعبر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، عن أسفه لعدم الاستجابة لهذه الدعوات، واشتداد القتال خلال الأيام الماضية، على حد قوله.

وطالب آلن بوجيا، الليبيين بضرورة أن يدركوا أن هذه الجائحة هي عدوهم الأول الآن، ولا يمكن محاربتها إلا إذا توقف العنف وقرر الجميع توحيد الجهود وجعل هذا أولوية وطنية ملحة، مؤكدا أنه لا توجد طريقة أخرى لمواجهة وباء كورونا.

وشدد بوجيا، على استعداد الاتحاد الأوروبي وشركائه لدعم وقف إطلاق النار والمساعدة في المعركة ضد فيروس كورونا، مضيفا: “عليكم فقط النظر عبر البحر لمشاهدة ما يحدث في بلداننا. لدينا أكثر الأنظمة الصحية تقدمًا، ونحن من بين أغنى الدول على وجه الأرض ولا نقاتل بعضنا البعض. ومع ذلك، ما زلنا نكافح ضد هذه الجائحة. لم يعد هناك وقت لنضيعه”.