بعد سنة من عملية تحرير طرابلس .. باشاغا: سنضرب بيد من حديد قوات حفتر باشاغا : حفتر يحاول جلب مشروع الاستبداد والعُبودية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

توعد وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، من أسماهم “مليشيات ومرتزقة المشير خليفة حفتر وكل من يحاول جلب مشروع الاستبداد والعُبودية” بالضرب بيد من حديد، وأن العقاب ذاته سيطول كل من يتعدى على أمننا وحُلمنا بليبيا واحدة موحدة، دولة المؤسسات والقانون والديمقراطية، دولة كل الليبيين بكل أطيافهم”، حسب قوله .

باشاغا قال ، في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر “اليوم تمر سنة كاملة على قيام مجرم الحرب بخيانة الليبيين وشن عدوانه الوحشي على أهالي طرابلس قبل أيام فقط من انعقاد مؤتمر غدامس الذي كان يعلق عليه كل الليبيين آمالهم”، مضيفا “نُحيي في هذه المناسبة قواتنا البطلة على صمودها ونترحم على أرواح شهدائنا الأبرار”، حسب وصفه .

وزعم أن وزارته بكل ضباطها ومنتسبيها، ستقف دائما كخط دفاع خلفي لليبيين لحمايتهم من كل من يريد أن يلعب بأمنهم وأرزاقهم، أو يحاول استغلال تضحياتهم وجهودهم من ضعاف النفوس وتجار الأزمات، وفقا لقوله.

وأثنى على الأطقم الطبية في حربها ضد تفشي جائحة كورونا، كما شكر كل منتسبي الأجهزة الأمنية لجهودهم في فرض حظر التجوال، والمواطنين الذي أظهروا وعيا واحتراما كبيرين تجاه هذه الإجراءات، وناشدهم بمزيد من الالتزام والصبر لتجاوز هذه الأزمة.