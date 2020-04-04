بعد تلقيها اتصالات من الليبيين هناك .. السفارة الليبية بالأردن تؤمن تسيير رحلتين إلى طرابلس وبنغازي

بعد تلقيها اتصالات من الليبيين هناك .. السفارة الليبية بالأردن تؤمن تسيير رحلتين إلى طرابلس وبنغازي القرار يأتي في إطار حرص السفارة على سلامة رعاياها الموجودين خارج الحدود

أخبار ليبيا 24 – خبر

قالت السفارة الليبية في الأردن، إنها تواصلت مع السلطات المعنية في البلاد لتأمين تسيير رحلتين استثنائيتين إلى طرابلس وبنغازي، مطالبة المواطنين الراغبين في العودة إلى ليبيا الاتصال بالقسم القنصلي التابع للسفارة، وإرسال رسالة على تطبيق “واتساب” على رقم هاتف: 0788252150.

وأضافت السفارة في بيان لها أمس الجمعة “المُلحق الصحي يُجري اتصالاته مع الجانب الأردني من ناحية، ومع الأطراف الليبية من جهة أخرى؛ للتأكد من صحة الإجراءات التي ينبغي أن تُتخذ في مثل هذه الظروف”، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي في إطار حرص السفارة على سلامة رعاياها الموجودين خارج حدود البلاد.

يُذكر السفارة الليبية في الأردن، تلقت العديد من الاتصالات الهاتفية من مواطنين ليبيين متواجدين بالمملكة الأردنية، والتي أبدوا فيها رغبتهم في العودة إلى أرض الوطن.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل ليبيا لـ10 حالات إصابة بفيروس كورونا، بالإضافة لحالة وفاة واحدة بالوباء حتى الآن”.