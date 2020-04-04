الكفرة تواصل عملها في مكافحة كورونا
أخبار ليبيا24
تواصل لجنة مكافحة جائحة كورونا في مدينة الكفرة برئاسة مدير الأمن ورئيس اللجنة الاستشارية في المنطقة اتخاذ خطوات هامة لمكافحة تفشي الفيروس المتجدد.
وشرع فريق الاستجابة السريعة في المدينة في عملية حصر وكشف عن تجمعات العمالة الوافدة في المزارع والمستودعات والكشف عليها وذلك حفاظا على الصحة العامة.
وطالبت لجنة مكافحة جائحة كورونا المواطنين الذين لديهم مستودعات أو مزارع تأوي عددا من العمالة الوافدة ضرورة التواصل لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
يذكر أن جهاز الإمداد الطبي قام بإمداد بلدية الكفرة بمستلزمات طبية وأدوية لمجابهة فيروس كورونا وبدورها قامت البلدية بتسليم طلبيات لكل من قسم العناية بمستشفى الشهيد عطية الكاسح وعيادة الاشتباه الأولى الكائنة بالمعهد الصحي وفريق الرصد والاستجابة السريعة بالإضافة إلى عيادة ليبيا في حي الشورى.