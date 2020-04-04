الكفرة تواصل عملها في مكافحة كورونا

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تواصل لجنة مكافحة جائحة كورونا في مدينة الكفرة برئاسة مدير الأمن ورئيس اللجنة الاستشارية في المنطقة اتخاذ خطوات هامة لمكافحة تفشي الفيروس المتجدد.

وشرع فريق الاستجابة السريعة في المدينة في عملية حصر وكشف عن تجمعات العمالة الوافدة في المزارع والمستودعات والكشف عليها وذلك حفاظا على الصحة العامة.

وطالبت لجنة مكافحة جائحة كورونا المواطنين الذين لديهم مستودعات أو مزارع تأوي عددا من العمالة الوافدة ضرورة التواصل لاتخاذ الإجراءات اللازمة.