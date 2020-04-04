القوات المسلحة تأسر “14” عنصر من قوات الوفاق

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أكد مصدر مطلع أن القوات المسلحة تمكنت من أسر عدد “14” عنصر من قوات الوفاق بالإضافة إلى إسترداد آليتين وعدد من الإسلحة الخفيفة.

وأضاف المصدر أن عملية الأسر تمت الخميس في محور العزيزية، موضحا أن الأسرى 3 من مدينة صرمان و 11 مرتزق من الجنسية التشادية ومثبت بالصور والفيديوهات.

وكانت شعبة الإعلام الحربي نشرت مقطعًا مرئيًا لأفراد الكتيبة 166 مشاة أثناء تنفيذهم لعملية نوعية في منطقة أولاد تليس؛ حيث تمكنوا بعد إتمام مهمتهم من أسر 14 فرد تابعين لقوات الوفاق.

وأكدت الشعبة أن من بين المرتزقة 11 مرتزق تشادي والباقي جميعهم ليبيين تابعين لسرية 70 التي يقودها المجرم المليشاوي محمد امبيص الصرماني.