الطبية الاستشارية لمكافحة كورونا: الوضع الوبائي جيد ونقاط الرصد مفعلة بشكل ممتاز

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وصف الناطق باسم اللجنة الطبيه الاستشارية لمكافحة وباء كورونا أحمد الحاسي الوضع الوبائي المحلي بالجيد مؤكدا أن جميع نقاط الرصد مفعلة بشكل ممتاز.

وأوضح الحاسي في موتمر صحفي الجمعة أن عدد حالات الاشتباه الإصابة بفيروس كورونا التي تم استلامها 57 حالة آخرها عينة قادمة من مدينة البيضاء كانت نتائجها سالبة.

وتابع الناطق باسم اللجنة، أن مكتب منظمة الصحة العالمية بنغازي قام بتدريب 220 عنصر من أطباء و تمريض وعناصر رصد من مدن أجدابيا وبنغازي والبيضاء ودرنة والمرج وطبرق ودرنة والبريقة وجالو حول تعريف الحالة وأخذ العينة وكيفية استعمال الملابس الواقية و مكافحة العدوى.

وأضاف الحاسي أن اللجنة المشرفة على مركز بنغازي الطبي بتدريب عدد من الأطباء والفنيين من مدينة الجغبوب وطبرق ودرنة وطبرق والمرج والكفرة والواحات وسرت وأجدابيا والبريقة وسلوق وتاورغاء ومرادة.

وشدد على ضرورة تحمل عبء التباعد الاجتماعي الذي فرضه الحظر على الرغم من صعوبته، مطالبًا بخلق مناخ مناسب للتخلص من هذا الضغط كممارسة الرياضة وتغيير نظام الأكل الصحي لما له من تأثير إيجابي في المساعدة على تلافي الأمراض النفسية التي يسببها التباعد الاجتماعي.