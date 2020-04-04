السّني: حرب حفتر على طرابلس اندلعت بذريعة وهميّة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

رأى مندوب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، أن العمليات العسكرية في طرابلس، كانت بدعوى ذريعة وهمية، وهي الحرب على الإرهاب والميليشيات والتوزيع العادل للثروات.

السني قال في تدوينة له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، في الرابع من أبريل من العام الماضي، بعد عشرة أيام ينعقد المؤتمر الجامع في غدامس، الكل مترقب لاجتماع الليبيين من كل المناطق والانتماءات، والمجتمع الدولي ومجلس الأمن دعا الجميع للمشاركة، والأمين العام يزور طرابلس لوضع الترتيبات النهائية، وفي نفس اليوم يعلن المعتدي عن بدء معركة “الجهاد” على طرابلس”.

وتابع “معركة أوهم فيها مهووس السلطة داعميه بانتصار ساحق خلال أيام ولم يحدث، استخدم كل ما يمكن من أسلحة وعتاد وقصف أعمى للمدينة وروع أهلها الآمنين بذريعة وهمية أسماها الحرب على الإرهاب والميليشيات والتوزيع العادل للثروات، فماذا حدث بعد ذلك؟ عام مر قتل خلاله الآلاف من أطفال ونساء وشباب”.