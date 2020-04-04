إغلاق منذ “التوم” الحدودي مع النيجر

إغلاق منذ “التوم” الحدودي مع النيجر

أخبار ليبيا24

أعلنت الإدارة العامة لأمن المنافذ أن الوحدات العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية مرزق أغلقت منفذ التوم الحدودي مع النيجر.

وأوضحت الإدارة العامة لأمن المنافذ عبر صفحتها الشخصية على “فيسبوك” أن الوحدات العسكرية قامت أيضًا بالقبض على مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين.

وأشارت الإدارة إلى أن هذه الخطوة تنفيذا لقرارات القيادة العامة بإغلاق كافة الحدود البرية لمجابهة خطر فيروس كورونا.

وفي ذات السياق قام آمر المنطقة العسكرية مرزق العميد محمد الشريف بتفقد المنفذ والإشراف على عملية إقفاله وتفقد احتياجاتهم.

وأوضحت الإدارة العامة لأمن المنافذ أنه على الرغم من قلة الإمكانيات في المنفذ الحدودي الذي يعاني الإهمال إلا أن العمل من أجل حماية وتأمين البلاد لمنع اختراق السيادة الليبية وللحفاظ على مقدرات البلاد مستمر ومتواصل.