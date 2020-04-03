منتقدًا تصريحات الناظوري باعتقال الأطباء .. ميليت: تجاهل العلم وصدق السجن الناظوري : أي طبيب يتكلم بمعلومة غير صحيحة وليست من مصادرها الصحيحة سيُعرض نفسه للمساءلة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

انتقد السفير البريطاني السابق في ليبيا، بيتر ميليت، تصريحات رئيس اللجنة الطبية لمكافحة وباء كورونا في المنطقة الشرقية، الفريق عبد الرزاق الناظوري، بمحاكمة أي طبيب ليبي يُدلي بتصريحات أو ينتقد التعامل مع وباء كورونا، وذلك بعد اعتقال طبيب في بنغازي انتقد أوضاع المستشفيات.

وتهكم ميليت، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائلاً: “يا له من نهج صحي ومنعش.. تجاهل العلم.. وصدق السجن.. يبدو وكأنه فيلم كارثي”.

وكان رئيس اللجنة الطبية لمكافحة وباء كورونا في المنطقة الشرقية، عبد الرزاق الناظوري، قال في مؤتمر صحفي: “لا يأتي أي طبيب في أي دولة سواء في السعودية أو غيرها ويُصرح بأن التحاليل غير صحيحة، فمن يفعل ذلك سنرفع ضده قضية ونحاكمه في ليبيا عندما يعود، وأي شخص يتكلم بمعلومة غير صحيحة وليست من مصادرها الصحيحة سيُعرض نفسه للمساءلة”.

وتابع “أي طبيب ليس مطلوب منه الكلام، إذا كنت تريد تقديم معونة فتقدم للجنة والمستشفيات المختصة، لكن أن تخرج في الإعلام أو شبكات التواصل الاجتماعي وتنتقد فستورط نفسك أمام القانون الليبي مهما تكن، حتى وإن كان في سويسرا، فلا تستمعوا لأي نقد، وأي شخص تسمعوه ينقد اعتبروه خائن”.