لجنة الاستجابة الأبرق تتابع حالة مصري تحت الحجر المنزلي

أخبار ليبيا24

أعلنت لجنة الاستجابة السريعة والطوارئ الأبرق الخميس أنها قامت بالمتابعة الطبية الثانية لوافد مصري الجنسية كان قد وضع تحت الحجر المنزلي منذ يوم الإثنين الماضي.

وأوضحت اللجنة في بيان لها أن الوافد بصحة جيدة ولم تظهر عليه أي أعراض لفيروس كورونا المستجد وهو تحت الملاحظه طيلة فترة الحجر.

وطالبت لجنة الاستجابة السريعة والطواريء من المواطنين التريث في نشر الأخبار وعدم الانجرار وراء الشائعات وإرباك العمل.

وتواصل لجان التقصي والرصد في مختلف البلديات عملها في رصد حالات الاشتباه بالإصابات بفيروس كورونا المتجدد.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض مساء الخميس عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا في ليبيا وهي لامرأة تبلغ 85 عامًا تبين بعد الوفاة إصابتها بالفيروس.