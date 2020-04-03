عمليات أجدابيا تتمكن من إصابة قائد المرتزقة السوريين في عين زارة الصابر : لا يوجد في صفونا لا قتيل ولا أسير ولم نخسر شبر واحد بمحور عين زارة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال عضو مكتب الإعلام بقوة عمليات أجدابيا، عقيلة الصابر، التابعة لقوات الجيش، إن “قوة عمليات أجدابيا تقوم الآن بصد هجوم للمرتزقة السوريين في عين زارة”.

الصابر أضاف، في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشأن الإيجاز العسكري، “فقد حاولت قوات الوفاق المدعومة بالمرتزقة السورين المدعومين من تركيا صباح اليوم مهاجمة تمركزاتنا المُتقدمة بغية استرجاع ما فقده في اليومين الماضيين”.

وتابع قواتنا المسلحة، كانت عين صقر في المكان، وكبّدت العدو خسائر في الأرواح مع إصابة أحد قادتهم ويدعي (محمد نصر) سوري الجنسية، وذلك من خلال سماع أصواتهم وهم يطلبون النجدة عبر أحد اللاسلكيات.

وواصل “علما بأن القوة المهاجمة اليوم كانت من السوريين بالكامل، والذي انتهى بالخسائر الكبيرة في صفوفهم والسيطرة على مواقع أخرى جديدة كانت لهم”.

وأردف الصابر “مدفعية القوات المسلحة متمثلة في الكتيبة 128 والكتيبة 155 وبالتعاون مع (سرية الهون) التابعة لقوة أجدابيا، تعاملت بدقة مع عدد نقاط للحشد الميليشياوي مما سهلت علي قواتنا المسلحة السيطرة علي المواقع الجديدة”.

وأكمل “أعلن إمرة القاطع الثالث اللواء فوزي المنصوري، مُنادين لغرفة العمليات قبل قليل بأن القوات المسلحة العربية الليبية قامت باستكمال المواقع الجديد في عين زارة وأنها تحت السيطرة بالكامل بعد طرد العدو بالكامل منها”.

واختتم “هذا أهم ما في اليوم، لا يوجد في صفونا لا قتيل ولا أسير، فقط يوجد 3 جرحى وحالتهم جيدة جدًا والآن هم مع رفاقهم داخل المحور أيضًا، ولم نخسر شبر واحد، موضحًا أن قوة عمليات أجدابيا تتكون من؛ الكتيبة 308، الكتيبة 104، الكتيبة 127، الكتيبة 128، الكتيبة 403، الكتيبة 309، الكتيبة 103، الكتيبة 140، الكتيبة 155، قوة الردع الوسطى”.